Прокуратура Адыгеи взяла на контроль дело о пожаре в сушильной камере на территории маслозавода

В Адыгее загорелся маслозавод Фото: Иван ВИСЛОВ

В Адыгее на территории маслозавода ООО «Мамруко» случился пожар. Огонь вспыхнул в сушильной камере. Прокурор республики поручил взять это дело на контроль.

- Предварительно установлено, что в ауле Егерухай Кошехабльского района на территории маслозавода ООО «Мамруко» произошло горение. Оно случилось в сушильной камере внутри здания. Площадь пожара составила 270 квадратных метров. – сообщили в пресс-службе прокуратура Адыгеи.

На данный момент на месте работают 35 человек из числа подразделения МЧС и 11 единиц техники.

Пожарные почти ликвидировали огонь. Также они устанавливают причины его появления. Во время происшествия никто не погиб и не пострадал.