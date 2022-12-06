100 кубанских школьников получат премию в 50 тысяч рублей

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В Краснодарском крае отличникам выплатят премии по 50 тысяч рублей. Деньги за успешную учебу получат 100 школьников. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подробнее рассказал про выплаты в соцсетях.

- Премии получат призеры олимпиад, победители творческих конкурсов и спортивных соревнований. Софьи Якушина из Усть-Лабинского района уже четвертый раз становится лауреатом премии. Она занимает призовые места в легкой атлетике и многоборье. Еще один неоднократный лауреат премии – Александр Жиров из Анапы, он стал призером Всероссийской олимпиады школьников по химии и призером еще восьми интеллектуальных соревнований, - рассказал Кондратьев.

Премию в 50 тысяч рублей может получить любой отличившийся школьник, причем не один раз.

- Наш край богат на таланты. Поздравляю каждого из ребят с победой и желаю не останавливаться на достигнутом, - добавил глава регионе и пожелал школьникам удачи.