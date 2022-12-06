Погода в Адыгее 6 декабря 2022: в республике выпадет первый снег

Узнали, какой будет погода в Адыгее 6 декабря 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 6 декабря 2022.

В Майкопе 6 декабря день обещает быть солнечным и ветреным. Максимальная температура воздуха в дневное время +3°C. Ветер восточный, 4 м/с. Осадков в республиканской столице не предвидится. Ночью температура опустится до -3°C. Ветер восточный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки ожидается с переменчивой облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +°C. Ветер северо-восточный, 1 м/с. В течение дня местами пройдет кратковременный снег Ночью сохранится плюсовая температура. Воздух прогреется до +1°C.Ветер восточный, северо-восточный, 1 м/с.