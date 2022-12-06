Росгвардейцы задержали 20-летнюю приезжую за дебош в кафе на Кубани

Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнюю приезжую из Нижневартовска в кафе станицы Павловской. Администратор заведения сообщила, что пьяная посетительница ведет себя агрессивно, громко кричит и нецензурно выражается в адрес работников.

- На неоднократные замечания администратора 20-летняя девушка не реагировала. Ее передали полицейским для дальнейших разбирательств, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Еще одного дебошира сотрудникам Росгвардии пришлось задерживать в Курганинске. Там 43-летний постоялец гостиницы пытался съехать, не заплатив. На просьбу сотрудницы рассчитаться мужчина стал вести себя агрессивно, сейчас с ним разбираются полицейские.