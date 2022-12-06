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НовостиОбщество6 декабря 2022 5:55

Что произошло за ночь 6 декабря в Краснодарском крае: Полицейские Анапы установили личности девушек, осквернивших Вечный огонь

Что произошло за ночь 6 декабря в Краснодарском крае
Алексей ГУК
Двум девушкам, осквернивших Вечный огонь, могут предъявить серьезные обвинения. Скриншот видео.

Двум девушкам, осквернивших Вечный огонь, могут предъявить серьезные обвинения. Скриншот видео.

Полицейские Анапы установили личности девушек, осквернивших Вечный огонь. Видео с ЧП появилось в соцсетях накануне.

Росгвардейцы задержали 20-летнюю приезжую за дебош в кафе на Кубани. Девушка вела себя агрессивно.

На Керченской переправе продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков. Сейчас проехать могут только машины с приоритетными грузами.

В Краснодаре открыли клуб пенсионеров по пошиву вещей для бойцов, находящихся в зоне СВО. Благотворительный фонд просит помочь с недостающими швейными машинками.