Что произошло за ночь 6 декабря в Краснодарском крае: Полицейские Анапы установили личности девушек, осквернивших Вечный огонь

Двум девушкам, осквернивших Вечный огонь, могут предъявить серьезные обвинения. Скриншот видео.

Полицейские Анапы установили личности девушек, осквернивших Вечный огонь. Видео с ЧП появилось в соцсетях накануне.

Росгвардейцы задержали 20-летнюю приезжую за дебош в кафе на Кубани. Девушка вела себя агрессивно.

На Керченской переправе продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков. Сейчас проехать могут только машины с приоритетными грузами.

В Краснодаре открыли клуб пенсионеров по пошиву вещей для бойцов, находящихся в зоне СВО. Благотворительный фонд просит помочь с недостающими швейными машинками.