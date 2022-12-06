Сочинцы могут присоединиться к благотворительной акции «ДоброЕлка»

В канун праздника волонтеры доставят подарки детям Фото: Виктория МИНАЕВА

Ежегодно накануне Нового года проводится «ДоброЕлка». Сочинцы могут присоединиться к благотворительной акции и исполнить мечту ребенка с тяжелым заболеванием.

- Внимание и забота нужны всем детям, но особенно важно подарить веру в чудо ребятам, которые сегодня борются с тяжелыми заболеваниями. Знаю, что на Кубани живет огромное количество неравнодушных людей. Давайте вместе исполним эти маленькие мечты, – отметил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Для участия в благотварительной акции нужно зайти на сайт и выбрать открытку с желанием ребенка. После чего нажать кнопку «Подарить». В канун Нового года волонтеры доставят подарки детям.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», акция стартовала 28 ноября. Уже собрано более 1,5 тысячи подарков для детей. Принять участие можно до 18 декабря.