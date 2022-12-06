В Сочи 400 спортсменов приняли участие в турнире по абсолютно реальному бою

В Сочи прошел VI Ежегодный межрегиональный турнир памяти Героя Российской Федерации Евгения Эпова. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи прошел VI Ежегодный межрегиональный турнир памяти Героя Российской Федерации Евгения Эпова. 400 спортсменов приняли участие в соревновании по абсолютно реальному бою.

- Соревнования велись по международным правилам в двух разделах «АРБ в кимоно» и «АРБ без кимоно». В рамках турнира также прошел второй этап кубка «Юный армеец — ЮГ». С творческими номерами выступил коллектив «Мечта», а воспитанники военно-спортивного клуба «Ястреб» продемонстрировали показательные выступления, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», абсолютно реальный бой - новая дисциплина в России. Этот реалистичный вид единоборств существует на территории России с 2020 года.