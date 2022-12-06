Именной премией губернатора наградили 15 жителей Кубани с ограниченными возможностями здоровья

Фото: admkrai.krasnodar.ru

5 декабря в Екатерининском зале Краснодара 15 жителей Кубани с ограниченными возможностями здоровья вручили именные премии губернатора. Награды передала лауреатам заместитель главы региона Анна Минькова.

– Я многих из вас знаю лично и восхищаюсь вами. Вы – пример того, как можно жить, каждый день преодолевая свой недуг и все препятствия, – сказала на вручении Минькова.

15 человек наградили дипломами и премиями в 100 тысяч рублей, лауреатами стали 10 взрослых и пять детей. Награды удостоены жители Кубани с ограниченными возможностями здоровья за успехи в областях культуры, литературы, искусства, науки и техники.

Кроме этого, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил Юрий Третьяк. Он возглавляет краевую организацию Всероссийского общества слепых. Более 20 лет Юрий защищает права и интересы незрячих, помогает им с социальной адаптацией.