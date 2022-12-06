Дорожники завершили капремонт участков на трассах в районе Кропоткина и поселка Афипский

Фото: ФКУ «Черноморье»

Завершен капремонт автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» на участке с 93-го по 101-й километр в районе Кропоткина и капремонт с 28-го по 35-й километр трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский в районе поселка Афипский. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

- Первый этап капремонта на Р-217 завершен. Дорога заасфальтирована, установлено освещение. По второму этапу работы идут с опережением графика. Ввод в эксплуатацию участка км 93 – км 98+164, который включает в себя, в частности, работы в черте Кропоткина, намечен на декабрь 2023 года, - сообщили дорожники.

Фото: ФКУ «Черноморье»

Кроме этого, на трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский заменено в общей сложности 127 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На участке с 28-го по 35-й км федеральной трассы дорожники тоже расширили проезжую часть, заменили и усилили дорожную одежду, выполнили ремонт примыканий, переустройство наружного освещения и светофоров, восстановили систему водоотведения, отремонтировали автобусные остановки.

Фото: ФКУ «Черноморье»

До конца года дорожники планирует также закончить первый этап капремонта автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» - подъезд к Майкопу. Второй этап планируется завершить в декабре 2023 года.