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НовостиОбщество6 декабря 2022 6:41

В Сочи в районе остановки у нелегальных продавцов изъяли 63 банки красной икры

В городе ведут контроль за незаконной торговлей
Валерия ГОДОВНИКОВА
В результате контрольного мероприятия составили административные протоколы. Фото: МЦУ города Сочи

В результате контрольного мероприятия составили административные протоколы. Фото: МЦУ города Сочи

В Сочи в районе остановки у нелегальных продавцов изъяли 63 банки красной икры. Муниципальный центр управления провел мероприятия по выявлению незаконной торговли.

- 5 декабря специалисты отдела потребительского рынка и услуг совместно с сотрудниками полиции провели мероприятие по выявлению фактов незаконной торговли на улице Донской в районе остановки общественного транспорта «Молодежная», - рассказали в МЦУ Сочи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», у продавцов, занимающихся незаконной деятельностью, изъяли имитированную икру. А также торговое оборудование.