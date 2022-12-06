Николаевский бульвар в Краснодаре благоустроят в 2023 году за 379 млн рублей

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Николаевский бульвар в микрорайоне Гидростроителей начали благоустраивать еще в 2021 году. Территорию для обновления выбрали сами жители. На эти цели городу было выделено 260 млн рублей. Но реализацию проекта приостановили – краснодарцы пожаловались на вырубку большого количества насаждений. Контракт был расторгнут, выделенные средства пришлось вернуть в вышестоящие уровни бюджета.

- Теперь соглашение по поводу благоустройства с краем будет подписано в январе 2023 года. новый дизайн-проект Николаевского бульвара согласован с жителями. В него внесли максимальное количество предложений краснодарцев, в том числе по сохранению существующих зеленых насаждений и высадке более 400 новых деревьев. С учетом корректировки проекта и инфляции стоимость работ увеличилась до 379 млн рублей, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Тем временем, мэр города раскритиковал реализацию федеральной программы по благоустройству.

- Всем известно, что в 2022 год реализация федеральной программы по благоустройству зеленых зон Краснодар была провалена. Город в итоге не получил средства, не получил ни долгожданный благоустроенный Николаевский бульвар, ни Молодежный сквер. Это просто преступление. Впредь мы не должны допускать такого отношения к деньгам и возможностям, - сказал глава Краснодара Евгений Наумов.