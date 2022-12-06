В Сочи 17-летнюю велосипедистку сбили сразу два автомобиля

Девушка совершала обгон автобуса Mitsubishi Fuso.

В Адлерском районе Сочи произошла авария. На улице Батайской рядом с домом 48 сбили 17-летнюю велосипедистку.

Девушка совершала обгон автобуса Mitsubishi Fuso. Однако на левом закруглении дороги врезалась в транспортное средство. Велосипед откинуло на движущийся во встречном направлении автомобиль «Лада 212140».

- В результате ДТП 17-летняя велосипедистка была госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.