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НовостиОбщество6 декабря 2022 7:15

В Сочи 17-летнюю велосипедистку сбили сразу два автомобиля

Девушка была госпитализирована
Ангелина НАЗАРЧУК
Девушка совершала обгон автобуса Mitsubishi Fuso.

Девушка совершала обгон автобуса Mitsubishi Fuso.

В Адлерском районе Сочи произошла авария. На улице Батайской рядом с домом 48 сбили 17-летнюю велосипедистку.

Девушка совершала обгон автобуса Mitsubishi Fuso. Однако на левом закруглении дороги врезалась в транспортное средство. Велосипед откинуло на движущийся во встречном направлении автомобиль «Лада 212140».

- В результате ДТП 17-летняя велосипедистка была госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.