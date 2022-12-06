На горнолыжных курортах Сочи выпало 85 сантиметров снега

В ночь на 6 декабря шел сильный снегопад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На горнолыжных курортах Сочи на высоте более 2200 метров выпало 85 сантиметров снега. В ночь на 6 декабря шел сильный снегопад. А к утру он уже стих. Но за это время образовались сугробы.

- Ровно месяц назад белый покров не превышал 40 сантиметров, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи.

На данный момент на высоте 2200 метров ветра почти нет, а температура составляет -6 градусов. А видимость - 50 километров. К слову, на высоте 1600 метров всего лишь 0 градусов. Ветер небольшой - 2м/с. А вот на высоте 1000 метров над уровнем моря уже плюсовая температура. На курорте +2 градуса, а видимость составляет 20 километров.