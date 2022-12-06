Конгресс молодых ученых в Сочи посетили более 4000 человек

В Сочи прошел конгресс молодых ученых. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи состоялся второй конгресс молодых ученых. Он проходил в парке науки и искусства в Сириусе с 1 по 3 декабря. На конгресс приехали представители из 40 стран мир. Всего мероприятие посетили более 4000 ученых.

Каждый изобретатель смог представить свой стартап. На конгресс приезжали и чиновники, которые высоко оценили уровень новых технологий. Как удалось узнать "КП" - Кубань", все изобретения ученые изготовили в России при помощи отечественных материалов.

- Что касается неких экономических проблем, – конечно, они есть и будут. Именно это, с одной стороны, создает проблему, а с другой стороны создает очень мощный стимул для того, чтобы опирались на свои силы. Мы должны развиваться самостоятельно, - заявил помощник президента Андрей Фурсенко.