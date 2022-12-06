Вытрезвители отсутствовали на территории России с 2011 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Адыгее планируют вернуть вытрезвители. Такое решение приняли депутаты Госсовета-Хасэ в первом чтении.

- Принят региональный закон, устанавливающий порядок создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, - рассказали в пресс-службе Госсовета-Хасэ Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в 2011 году вытрезвители были ликвидированы по всей России. Их убрали в рамках реформирования структур МВД.