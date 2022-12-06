Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

В Тимашевске продолжается масштабное озеленение улиц и общественных территорий. На месте старых аварийных деревьев появляются новые подрощенные саженцы. Так, в городе впервые высадили павловнию, магнолию, крымские сосны, болотный кипарис.

– Губернатор Вениамин Кондратьев уделяет большое внимание сохранению и умножению зеленого фонда края, поэтому мы работаем, опираясь и на его мнение, и на мнение наших жителей. Все деревья, которые были ликвидированы, тщательно исследовались специалистами, и решения принимались комиссионно. Где было возможно сохранить – сохраняли. Между деревьями в наших парках и скверах теперь растут можжевельники, бересклеты, сирень, высадили много акации, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

По его словам, всего в Тимашевске в 2022 году высадили 1800 деревьев и кустарников – на улицах Пионерской, Ленина, в городских парках и скверах. Все растения посажены в максимально благоприятных условиях для произрастания, вдали от коммуникаций и в местах, которые не будут закрывать дорожные знаки для водителей и пешеходов.