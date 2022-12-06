Самолет не смог вылететь из Томска в Сочи из-за неисправных закрылков

Полет осуществляла авиакомпании «Северный ветер». Фото: Олег УМАРОВ

Самолет не смог вылететь из Томска в Сочи. Полет осуществляла авиакомпании «Северный ветер».

Командир экипажа самолета Boeing-737 после взлета доложил диспетчеру о несинхронной уборке закрылков. В связи с этим судном тяжелее управлять. Самолет вернулся в аэропорт из-за неисправных закрылков.

- После выработки топлива самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи. Пассажиры были расположены в зоне ожидания полетов, с ними работали представители авиакомпании, - сообщили в пресс-службе аэропорта Томска.

Всем пассажирам предоставили напитки и горячее питание. Вылет рейса состоялся на другом самолете в 9:17. Среди 127 пассажиров было 18 детей.