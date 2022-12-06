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НовостиОбщество6 декабря 2022 8:06

Лесному фонду Адыгеи при строительстве водозабора причинили ущерб на 11,3 млн рублей

Майкопский суд вынес приговор нарушителю
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее при строительстве водозабора незаконно вырубили деревья на 11,3 млн рублей

В Адыгее при строительстве водозабора незаконно вырубили деревья на 11,3 млн рублей

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Лесному фонду Адыгеи причинили крупный ущерб. При строительстве водозабора незаконно вырубили деревья на 11,3 млн рублей.

По данным УФСБ, с ноября 2020 года по апрель 2021 года на территории республики шло строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и городу Майкопу.

- Установлено, что руководитель государственного бюджетного учреждения Адыгеи «Стройзаказчик» Абрегов А. Л. организовал производство работ по строительству гидротехнического сооружения, в том числе предполагающих вырубку лесных насаждений в отсутствии разрешения на использование земельных участков лесного фонда РФ, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Адыгее.

Эксперты оценили данный ущерб в 11,3 млн рублей. Майкопский суд приговорил бывшего руководителя к лишению права занимать должности представителя власти на 3 года. Приговор вступил в законную силу.