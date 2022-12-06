Орлята повышают уровень экологической грамотности и создают новогодние игрушки

Фото: ВДЦ "Орленок"

В «Орлёнок» приехали 50 победителей II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». В течение смены орлята занимаются в эколаборатории в экологическом классе Росприроднадзора, получают практические знания по изучению флоры, фауны ВДЦ «Орлёнок», учатся решать исследовательские задачи.

«Всех ребят-участников премии “Экология – дело каждого” объединяет стремление сделать окружающий мир лучше, занимаясь природоохранной деятельностью. Главным итогом смены станет то, что орлята смогут распространять полученные в “Орлёнке” знания в своих регионах», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

В течение программы орлята знакомятся с возможностями современного оборудования для выращивания различных семян и узнают, для чего нужна аэропонная установка, осваивают техники создания предметов декора из вторсырья и экоматериалов, проводят экологические события для школьников других детских лагерей.

«Я уже во второй раз в "Орлёнке", поэтому, когда ехала, уже знала, какая здесь потрясающая атмосфера и творческие вожатые. На самом деле я очень хотела попасть именно на эту программу и отправила огромное количество работ для участия в Премии "Экология – дело каждого". Я надеюсь, что, благодаря опыту, который я получаю сейчас здесь, смогу реализовать у себя в регионе какие-то экологические проекты. Верю, что находясь в любой точке мира, каждый человек может сделать его глобально лучше», – поделилась впечатлениями Саяна Васильева из Забайкальского края.

Фото: ВДЦ "Орленок"

Ежедневно мальчишки и девчонки посещают образовательные и творческие мероприятия. Так, региональный координатор международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» Наталья Гардаш провела для ребят занятие, на котором познакомила их с программой и рассказала о сортировке и переработке твердых коммунальных отходов.

На мастер-классе представителей регионального оператора по обращению с ТКО в ЦФО ООО «Хартия» орлята создали новогодние игрушки из природных материалов.

Кроме того, в финале школьники представят выставку художественных работ. На протяжении трёх недель участники смены будут создавать эко-рисунки об экологических проблемах современности.

Полученные знания, умения и опыт в сфере экологии подростки смогут транслировать в регионы России, повышая уровень экологической грамотности сверстников.

Организаторы программы «Экология – дело каждого» выступили: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Всероссийский детский центр «Орлёнок».