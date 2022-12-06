На Кубани за сутки COVID-19 заболели 50 человек, в том числе 5 детей

К аппарату ИВЛ в тяжелом состоянии подключен один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 50 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у 5 детей, самому младшему из которых 6 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 11 положительных результатов, в Сочи - 7, в Динском районе – 6. Три жителя заболели в Ейском муниципалитете, по 2 - в Анапе, Горячем Ключе, Кавказском, Отрадненском, Павловском, Северском районах.

По одному новому случаю зарегистрировано в Геленджике, Новороссийске, Абинском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Крымском, Темрюкском, Тимашевском, Успенском и Усть-Лабинском районах.

К аппарату ИВЛ в тяжелом состоянии подключен один пациент. С выздоровлением в регионе за сутки выписали 55 человек.