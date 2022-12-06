Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани приезжему дали 4 года тюрьмы за ложное сообщение о взрыве пассажирского поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Так, житель Ленинградской области в августе 2022 года ехал в пассажирском поезде в Туапсинском районе. Безбилетный мужчина был на тот момент пьян.

- В присутствии проводников он сообщил на телефон экстренной службы «112» заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве пассажирского поезда, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным и назначил реальный срок – 4 года тюрьмы. Уточняется, что отбывать наказание он будет в колонии-поселения. Приговор в законную силу пока не вступил.