Керченская паромная переправа возобновила работу Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, ранее паромы не выполняли рейсы из-за плохой погоды. Перевозки усложнил усилившийся ветер.
- 6 декабря с 11:20 морская логистика в районе Керченской паромной переправы восстановлена, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Уточняется, что автомобили и пассажиров в настоящее время перевозят два парома.