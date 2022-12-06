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НовостиОбщество6 декабря 2022 8:41

Керченская паромная переправа возобновила работу

Паромы не курсировали из-за плохой погоды
Светлана ОВДЕЙ
Керченская паромная переправа возобновила работу Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Керченская паромная переправа возобновила работу Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее паромы не выполняли рейсы из-за плохой погоды. Перевозки усложнил усилившийся ветер.

- 6 декабря с 11:20 морская логистика в районе Керченской паромной переправы восстановлена, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что автомобили и пассажиров в настоящее время перевозят два парома.