Керченская паромная переправа возобновила работу Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее паромы не выполняли рейсы из-за плохой погоды. Перевозки усложнил усилившийся ветер.

- 6 декабря с 11:20 морская логистика в районе Керченской паромной переправы восстановлена, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что автомобили и пассажиров в настоящее время перевозят два парома.