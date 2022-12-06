9 декабря жителям республики ответят на вопросы школьного питания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проблемы школьного питания в Адыгее обсудят во время трансляции. ЦУР проведет прямой эфир с замминистра образования и науки Республики Адыгея Сусанной Паранук 9 декабря.

- Оставить свой вопрос можно на интернет-портале «Госуслуг» или в комментариях под постом-анонсом, - рассказали в пресс-службе ЦУР Адыгеи.

Трансляция пройдет на официальной странице ведомства «ВКонтакте» в 11 часов. По окончанию онлайн-встречи запись будет сохранена.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 8 декабря на вопросы местных жителей ответит замминистра здравоохранения Адыгеи. В ходе онлайн-трансляции расскажут о теме лекарственного обеспечения в республике, а также о приеме врачей узкой специализации.