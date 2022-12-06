Загрузка горнолыжных курортов Сочи в первую декаду 2023 года составит 90%

Такие показатели приходятся на новогодние и рождественские праздники. Фото: администрация Сочи

На горнолыжных курортах Сочи ожидается загрузка не менее 90% в первую декаду декабря 2023 года. На сегодняшний день уже забронировано более 60% номером в отелях и гостиницах. Такие показатели приходятся на новогодние и рождественские праздники.

К слову, в январе сочинские курорты готовы принять около 200 тысяч туристов. В 2023 году будут впервые привлечены волонтеры. Они будут опрашивать гостей об уровне сервиса. Все горнолыжные сезоны откроются одновременно в конце декабря.

– Вся страна ждет длинных выходных, чтобы приехать к нам отдохнуть. Подготовлен большой план мероприятий. Основная задача – организовать безопасную работу туристических объектов не только в горах, но и на побережье, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.