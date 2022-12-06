Работы начались в сентябре 2022 года после завершения летнего курортного сезона. Фото: администрация Сочи

Два участка Приморской набережной в Сочи отремонтировали за счет курортного сбора. Территорию благоустроили рядом с пляжем «Цирк». Здесь на площади 1250 квадратных метров заменили брусчатку на покрытие из гранитных плит.

— Работы начались в сентябре 2022 года после завершения летнего курортного сезона. Их стоимость составила 10,4 миллиона рублей, - рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

К слову, работы за счет курортного сбора проходили и в парке имени Фрунзе. Здесь до конца декабря планируют установить малые архитектурные формы. Также появятся пандусы на городских пляжах.