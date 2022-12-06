Подарки детям волонтеры передадут в канун Нового года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более тысячи подарков акции «ДоброЕлка» передали жители Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, жители края собрали уже более тысячи подарков для ребят с тяжелыми заболеваниями. Всего на сайте акции размещено 1750 детских пожеланий.

Исполнить мечту ребят можно до 18 декабря. Для этого необходимо зайти на сайт доброелка.рф, выбрать открытку с пожеланием и нажать кнопку «Подарить». А волонтеры доставят подарки ребятам в канун Нового года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале исполнит новогодние мечты 6 детей. Глава региона принял участие в благотворительной акции «ДоброЕлка».