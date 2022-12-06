Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 9:56

Детям мобилизованных жителей Адыгеи выплатят по 20 тысяч рублей

Данное поручение дал глава республики Мурат Кумпилов
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее оказывают поддержку участникам спецоперации на Украине и их семьям

В Адыгее оказывают поддержку участникам спецоперации на Украине и их семьям

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее оказывают поддержку участникам спецоперации на Украине и их семьям. Власти республики организовали единовременные выплаты детям мобилизованных жителей региона.

- По решению главы Адыгеи Мурата Кумпилова установлена единовременная денежная выплата в размере 20 тысяч рублей детям мобилизованных, уже принимаются заявления на получение данных выплат. Оказывается адресная помощь семьям, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Кроме того, дети мобилизованных и добровольцев могут бесплатно ездить на общественном транспорте. В республике также формируют социальные паспорта семей участников СВО для выявления проблем и оказания адресной помощи.