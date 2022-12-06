Детям мобилизованных жителей Адыгеи выплатят по 20 тысяч рублей

В Адыгее оказывают поддержку участникам спецоперации на Украине и их семьям Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее оказывают поддержку участникам спецоперации на Украине и их семьям. Власти республики организовали единовременные выплаты детям мобилизованных жителей региона.

- По решению главы Адыгеи Мурата Кумпилова установлена единовременная денежная выплата в размере 20 тысяч рублей детям мобилизованных, уже принимаются заявления на получение данных выплат. Оказывается адресная помощь семьям, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Кроме того, дети мобилизованных и добровольцев могут бесплатно ездить на общественном транспорте. В республике также формируют социальные паспорта семей участников СВО для выявления проблем и оказания адресной помощи.