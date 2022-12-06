Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

Жителю Новороссийска, забившему молотком собаку, назначили исправительные работы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в июле 2022 года в селе Глебовском. Мужчина, находясь в микрорайоне «Звездный» выстрелил в собаку из пневматической винтовки. После он несколько раз ударил пса молотком по голове.

В суде мужчина вину не признал. Подсудимый объяснил свой поступок тем, что животное представляло опасность для окружающих.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал виновным и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.