За выплаты «мертвым душам» в 444 тысяч рублей осудят директора ДК в Адыгее

После увольнения сторожа бывший директор ДК более трех лет поручал вносить в табели учет его рабочего времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее осудят директора ДК в Шовгеновском районе. Бывший руководитель выплатил «мертвым душам» более 444 тысяч рублей.

- По данным следствия, директор муниципального казенного учреждения в сентябре 2017 года принял на работу сторожа, который, проработав менее месяца, принял решение об увольнении и передал банковскую карту, на которую должна поступать заработная плата, обвиняемому. Несмотря на это, директор учреждения не издал приказ о его увольнении, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

После того, как сотрудник уволился, бывший директор ДК все равно поручал вносить в табели учет его рабочего времени. В результате незаконных действий, с сентября 2017 года по апрель 2021 года обвиняемый принес материальный ущерб на сумму более 444 тысяч рублей.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором Шовгеновского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи