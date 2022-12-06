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НовостиОбщество6 декабря 2022 10:37

За выплаты «мертвым душам» в 444 тысяч рублей осудят директора ДК в Адыгее

Обвиняемый незаконно начислял зарплату уволенному сотруднику более 3 лет
Валерия ГОДОВНИКОВА
После увольнения сторожа бывший директор ДК более трех лет поручал вносить в табели учет его рабочего времени

После увольнения сторожа бывший директор ДК более трех лет поручал вносить в табели учет его рабочего времени

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее осудят директора ДК в Шовгеновском районе. Бывший руководитель выплатил «мертвым душам» более 444 тысяч рублей.

- По данным следствия, директор муниципального казенного учреждения в сентябре 2017 года принял на работу сторожа, который, проработав менее месяца, принял решение об увольнении и передал банковскую карту, на которую должна поступать заработная плата, обвиняемому. Несмотря на это, директор учреждения не издал приказ о его увольнении, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

После того, как сотрудник уволился, бывший директор ДК все равно поручал вносить в табели учет его рабочего времени. В результате незаконных действий, с сентября 2017 года по апрель 2021 года обвиняемый принес материальный ущерб на сумму более 444 тысяч рублей.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором Шовгеновского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи