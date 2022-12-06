Правительство РФ выделит деньги на реконструкцию санатория в Сочи

В санатории будут проходить лечение молодежь и дети с нарушением слуха. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство РФ планирует выделить деньги на реконструкцию санатория в Сочи. Речь идет о лечебнице “Маяк”. Здравница принимает людей с нарушением слуха. По предварительным данным, санаторий планируют сделать круглогодичным. Здесь будут проходить лечение молодежь и дети с нарушением слуха.

- Необходимо построить новые площадки, спортивные, оздоровительные, медицинское, реабилитационное оборудование, привлечь кадры, сделать доступную среду в корпусах санатория,— заявил председатель белгородского регионального отделения Всероссийского общества глухих Юрий Шашнин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на реконструкцию требуется 250 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство выделит деньги. А вот благоустройством будет заниматься частная организация.