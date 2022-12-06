Индустриальный парк планируют построить в Новороссийске Фото: t.me/kalchenko_el

Индустриальный парк планируют построить в Новороссийске. Об этом сообщила замглавы города Эльвира Кальченко в своем telegram-канале.

Участок площадью 80 тысяч квадратных метров находится в поселке Верхнебаканском в районе улицы Комсомольской.

- В парке хотят сконцентрировать производство и логистическую инфраструктуру. Это цеха, офисы, производственные и складские помещения. Планируется, что резиденты индустриального парка будут связаны со строительной отраслью, - сообщила Эльвира Кальченко.

В индустриальном парке планируют производить, хранить и отправлять тротуарную плитку, пенно-блоки, гидрозащитные смеси, двери, окна, кованые изделия, провода, розетки. В настоящее время для проекта ищут инвестора.