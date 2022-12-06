Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре сотрудница агентства недвижимости обворовала офис. Женщина вынесла из помещения четыре компьютера. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Заявление о краже в полицию написала директор агентства. Она рассказала, что, вернувшись в офис, не увидела четырех компьютеров. Подозреваемой оказалась 29-летняя сотрудница. Известно, что похищенную технику девушка сдала в ломбард.

Кроме того, сотрудница получила от директора деньги якобы на покупку в агентство кофемашины, кулера и принтера. Но технику она не приобрела, а деньги оставила себе. Общий ущерб составил 340 тысяч рублей.

- В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Мошенничество» и «Кража». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.