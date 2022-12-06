На Кубани в ближайшие дни потеплеет до +15 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани в ближайшие дни потеплеет до +15 градусов. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В среду, 7 декабря, в Краснодарском крае сохранится морозная погода. В этот день в регионе обещают дождь и мокрый снег.

- Температура воздуха ночью составит -3…-8°, днем 0…+5°, в южной половине края местами до 8°. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха в горах ночью достигнет 0…-5°, днем 0…+5°, - сообщили в краснодарском ЦГМС.

Но уже 8 и 9 декабря в южной половине региона столбики термометров поднимутся днем до +13 градусов. А на Черноморском побережье температура воздуха составит +15 градусов.