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НовостиОбщество6 декабря 2022 12:47

На Кубани на обновление коммунальных объектов направят 16 млрд рублей в 2023 году

Предыдущую сумму увеличат на 26%
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани на обновление коммунальных объектов направят 16 млрд рублей в 2023 году Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ

На Кубани на обновление коммунальных объектов направят 16 млрд рублей в 2023 году Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ

На Кубани на обновление коммунальных объектов направят 16 млрд рублей в 2023 году. Об этом на брифинге сообщил глава краевого департамента госрегулирования тарифов Сергей Милованов.

В 2023 году направят на 26% больше средства, чем в 2022 году. Уточняется, что увеличить сумму на модернизацию помогло повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как отметил Сергей Милованов, в 2023 году повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг не планируют. Проводить индексацию тарифов будут в июле 2024 года.