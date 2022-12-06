Рейсы из Сочи в Тель-Авив, Стамбул и Иркутск задержали на час

Рейсы задержали на час Фото: Олег УМАРОВ

В аэропорту Сочи задержал три рейса. Самолеты вовремя не вылетели в Тель-Авив, Стамбул и Иркутск. Посадка должна была завершиться в 15:00 часов. В итоге рейсы задержали на час.

- Небольшие задержки по вылету из Сочи отмечены на рейсах в Стамбул, по причине позднего прибытия воздушного судна, и в Тель-Авив по техническим причинам, - сообщили “Комсомольской правде”-Кубань” в пресс-службе сочинского аэропорта.

К слову, самолет в Стамбул вылетел в 15:40, а в Тель-Авив - в 15:38 часов.