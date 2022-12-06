Основные работы в новом корпусе завершили в конце ноября Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Анапе готовят к открытию новый корпус начальных классов школы №12. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Учреждение рассчитано на 400 мест. Перед корпусом специалисты подготовили территорию и просторную площадь. На территории школы также оборудовали спортивное ядро со стадионом площадками и тренажерами.

В трехэтажном здании насчитывается 16 кабинетов, кабинеты технологии, информатики, музыки. Для учащихся подготовили столовую, спортивный и актовый залы, студия танцев и библиотеку.

- Основные работы завершили в конце ноября, сейчас остались последние штрихи - в школе устанавливают мебель и оборудование. Уверен, такая красивая и современная школа станет прекрасным подарком для ребят и их родителей, - отметил глава региона.