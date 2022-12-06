Более 80 электрозаправок установили на Кубани с начала 2022 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 80 электрозаправок установили на Кубани с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего в рамках государственной концепции Правительства РФ в регионе установили 89 устройств. Из них 76 зарядных электростанций появились в муниципалитетах, а 13 – вдоль трассы М4 «Дон» - от Ростовской области до Новороссийска.

Электрозаправки, в частности, оборудовали в Краснодаре, Анапе, Туапсе, Сочи, Новороссийске, Геленджике. Устройства также появились в Северском, Ленинградском, Крымском, Темрюкском и Красноармейском районах.

– Нашим курортным территориям важно развивать альтернативный транспорт, не наносящий вред экологии. Мы детально продумали размещение каждой станции, чтобы жители и гости смогли комфортно путешествовать по всему региону, - отметил вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Уточняется, что инвесторам возместят часть затрать на покупку и установку оборудования.

Всего на зарядку автомобиля с помощью электрозаправки понадобится около 30-40 минут.