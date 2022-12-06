Краснодарский край вошел в число лидеров среди регионов России по вводу жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарский край вошел в число лидеров среди регионов России по вводу жилья. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, Кубань заняла второе место среди регионов страны. Всего в крае за девять месяцев ввели в эксплуатацию 6,4 миллиона квадратных метров жилья. Отмечается, что показатель вырос на 32% по сравнению с периодом 2021 года.

Из общего объема, в частности, 2,15 миллиона квадратных метров составляют многоэтажки. А 4,25 миллиона квадратных метров приходятся на индивидуальное жилье.

- За 10 месяцев строители перечислили в региональный бюджет 13 миллиардов рублей. Это 119 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Объем строительно-монтажных работ составил 258,5 миллиарда рублей, - отметил замглавы региона Сергей Власов.

Всего в 2022 году в крае построили 11 школ, 4 детских сада, 12 медучреждений, 12 спортивных объектов, в том числе 5 центров единоборств.