Добраться при помощи весел мужчины не смогли, после чего обратились за помощью к спасателям Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

На Кубани спасатели эвакуировали двоих охотников из обледеневшего лимана. Об этом сообщили в пресс-службе отряда «Кубань-СПАС».

Все произошло накануне, 5 декабря, в Ахтарском лимане. Двое охотников возвращались на лодке и наткнулись на обледеневший участок водоема. В этот момент двигатель отказал и больше не запустился. Добраться при помощи весел мужчины не смогли, после чего решили обратиться за помощью к спасателям.

- Спасатели обнаружили лодку с охотниками, пробили к ней путь через ледяной покров и отбуксировали ее к берегу, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Уточняется, что медицинская помощь никому из мужчине не потребовалась.