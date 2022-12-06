В Краснодаре новогодняя ярмарка на Главной площади откроется 24 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре новогодняя ярмарка на Главной площади откроется 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговая площадка будет работать ежедневно до 8 января. Посетить ярмарку жители и гости города смогут с 10:00 до 23:00.

Покупателям предложат купить продукты, сувениры и подарки, горячие безалкогольные напитки и еду в уличных кофейнях.

- С 24 декабря по 16 января на Главной городской площади будут работать 18 аттракционов для малышей, подростков и любителей экстремальных развлечений всех возрастов. На входе в зону аттракционов разместят пятиметровую светодиодную арку со светящимся бантом, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Для гостей ярмарки установят рождественские фотозоны и развесят более тысячи светодиодных гирлянд и ретро-лампочек.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре с 15 декабря откроют елочные базары. Жители смогут купить новогоднее дерево в 53 торговых точках.