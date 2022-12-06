Замглавы МВД Адыгеи осудят за езду на служебном авто в нерабочее время

Дело передали в суд

Следователи Адыгеи завершили расследование уголовного дела в отношение бывшего заместителя начальника полиции республики. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями – полицейский ездил на служебной машине в нерабочее время по личным делам.

- С 5 июля по 27 августа, находясь в отпуске, замначальника МВД Адыгеи использовал служебный автомобиль в личных целях. Эти действия повлекли нарушения прав центра хозяйственного и сервисного обеспечения республиканского МВД, на балансе которого находилась машина, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгеи.

Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников УФСБ России по Республике Адыгея и службы собственной безопасности республиканского МВД. Полицейского уволили и возбудили уголовное дело. Теперь мужчину ждет суд.