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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 14:10

Замглавы МВД Адыгеи осудят за езду на служебном авто в нерабочее время

Расследование уголовного дела завершено
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Дело передали в суд

Дело передали в суд

Следователи Адыгеи завершили расследование уголовного дела в отношение бывшего заместителя начальника полиции республики. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями – полицейский ездил на служебной машине в нерабочее время по личным делам.

- С 5 июля по 27 августа, находясь в отпуске, замначальника МВД Адыгеи использовал служебный автомобиль в личных целях. Эти действия повлекли нарушения прав центра хозяйственного и сервисного обеспечения республиканского МВД, на балансе которого находилась машина, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгеи.

Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников УФСБ России по Республике Адыгея и службы собственной безопасности республиканского МВД. Полицейского уволили и возбудили уголовное дело. Теперь мужчину ждет суд.