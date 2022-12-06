В Адыгее открыли горячую линию по вопросам качества новогодних подарков

Вопросы о новогодних подарках можно задать экспертам

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея открыла горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, по выбору новогодних подарков. Проконсультироваться со специалистами по данным вопросам можно до 16 декабря.

- Позвонить можно по номеру 8 (8772) 57-12-25 – отдел санитарного надзора, в будние дни до 17 часов или 8 (8772) 52-10-70 – отдел защиты прав потребителей, - сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

Кроме этого, в России работает общая горячая линия, где специалисты отвечают на вопросы, касающиеся детских товаров, и могут дать рекомендации по выбору костюмов и сладких подарков, а также могут помочь в оформлении претензии в адрес продавца. Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора круглосуточный – 8- 800-555-49-43.