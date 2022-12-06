Краснодарских призывников срочной службы не отправят в зону СВО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Краснодарских призывников срочной службы не отправят в зону СВО. Об этом сообщили на брифинге по вопросам осенней призывной кампании 2022 года.

В этом году осенний призыв продлится до 31 декабря.

- Прежде всего хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что юноши, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, - сказал на брифинге военный комиссар Западного и Прикубанского округов Краснодара Валерий Коночевский.

Уточняется, что призывники будут находиться в воинских частях краевого центра и в войсках Южного военного округа.

- А лучшим выпадет честь служить в Президентском полку, - добавил Валерий Коночевский.

Отмечается, что талантливых выпускников вузов и студентов могут направить в научные роты.

В призыве 2022 года появилось нововведение. Так, отсрочку от службы могут получить работники IT-компаний. При этом сотрудник должен иметь высшее образование и работать по трудовому договору в организации, аккредитованной Минцифрой РФ.

- Если отсрочка будет получена, действительна она на период работы или до 27 лет. В случае увольнения специалиста работодатель обязан в течение двух недель проинформировать военный комиссариат. В этом случае призывник лишается отсрочки, - отметил военный комиссар Карасунского и Центрального округов Игорь Трушковский.