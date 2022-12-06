Новый офис МФЦ открыли в Новокубанске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый офис МФЦ открыли в Новокубанске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Офис находится в двухэтажном здании на улице Первомайской, 71/1. Для посетителей оборудовали 9 окон приема и выдачи документов. Обслуживать граждан будут 16 специалистов. В зоне информирования находится дополнительная точка доступа к «Госуслугам». А для детей оборудован специальный уголок на время ожидания.

Рядом с офисом подготовлена парковка, в том числе для водителей с ограниченными возможностями.

- Количество заявителей в Новокубанском МФЦ ежегодно увеличивается. С начала года за получением государственных и муниципальных услуг обратились более 64 тысяч человек. Поэтому было принято решение найти новое, более просторное помещение, - отметил директор МФЦ Краснодарского края Валерий Середа.