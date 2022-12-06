В Анапе бездомный развел костер в уличном туалете и погиб от отравления дымом

Следователи проводят проверку

О трупе мужчины в уличном туалете Анапы местные жители сообщили в соцсетях. Очевидцы предположили, что бездомный скончался от передозировки наркотиком. Но следователи опровергли эту информацию. Оказалось, что он развел костер, чтобы согреться, и отравился дымом.

- Погибший был без определенного места жительства. Предварительно, он разжег костер и хотел поджарить хлеб. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, назначена экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Предварительная причина смерти бездомного – отравление угарным газом.