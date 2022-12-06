Более 23 тысяч кубанских выпускников 7 декабря напишут итоговое сочинение Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 23 тысяч кубанских выпускников 7 декабря напишут итоговое сочинение. Еще 172 одиннадцатиклассника сдадут итоговое изложение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участникам предложат написать работу по одной из шести тем. По две из них входят в три раздела - «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».

На написание работы отводится 3 часа 55 минут. А оценкой сочинения станет «зачет» либо «незачет».

При получении «незачета» выпускники смогут повторно написать работу 1 февраля и 3 мая 2023 года.

- В эти же дни напишут работу те, кто по уважительным причинам не смог это сделать в основные сроки, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, итоговое сочинение считается допуском выпускников к ЕГЭ. Кроме того, вузы могут рассмотреть работу в качестве индивидуального достижения и прибавить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

Результаты работы одиннадцатиклассникам озвучат в школах, а выпускникам прошлых лет –- в местах регистрации на участие в итоговом сочинении.