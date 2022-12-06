Две тысячи тонн песко-соляной смеси приготовили в Анапе для обработки дорог при гололеде. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в зимний период в Анапе задействуют 4 единицы спецтехники. А для города специалисты подготовили 300 тонн песко-соляной смеси.

Отмечается, что рядом с пешеходными дорожками для посыпки установлены 25 ящиков с песком. Еще 350 тонн смеси подготовлено для сельских округов Анапы. А обрабатывать дороги готовы 7 единиц спецтехники.

- Для работы с краевыми дорогами в период промерзания трасс будет задействовано 28 единиц техники и 1100 тонн песко-соляной смеси. Для «зимнего» ухода за федеральной трассой «Новороссийск - Керчь» имеется 12 единиц техники и 200 тонн песко-соляной смеси, - уточнили в мэрии.