На новой набережной Майкопа появилось золотое яблоко

Фото: t.me/muratkumpilov

В Майкопе благоустроили новую набережную в горпарке. Здесь установили арт-объект в виде главного символа города – яблока.

– Мы решили, что в проект нужно добавить национальные элементы, что-то символичное. Решили, что яблоко. Золотистого цвета удалось добиться за счет обжига. Скульптуру создали из нержавеющей стали авторы из Краснодара, – рассказала руководитель управления архитектуры и градостроительства города Сульета Шумафова.

Тем временем фото с малой архитектурной формой в виде яблока показал в социальных сетях президент Адыгеи Мурат Кумпилов. Глава республики напомнил, что Майкоп на республиканском – «Мыекъуапэ» — в переводе с адыгейского языка обозначает долину яблонь.