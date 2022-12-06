Михаил Барынькин. Фото: Росгвардия

В Сочи назначили нового начальника управления Росгвардии. Начальником подразделения ведомства назначен полковник Михаил Барынькин. Он же стал заместителем краевого управления Росгвардии.

- С федеральной службой мы работаем в тесном контакте для поддержания правопорядка в Сочи. Надеемся, что такое плодотворное сотрудничество сохранится и впредь, - написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в соцсети.

Михаил Барынькин в 1993 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. После занимал руководящие посты в силовых структурах и ВС РФ. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин 14 ноября 2022 года.