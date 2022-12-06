Больница Северского района получила новый рентгеновский аппарат

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Северская районная больница получила рентген-аппарат по госпрограмме. Оборудование позволяет делать прицельные снимки.

- Новый аппарат позволит делать обследования пациентам без ограничения состояния здоровья и возраста, но с учетом соблюдения правил радиационной безопасности. Получать и просматривать изображения медики будут в режиме реального времени, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее больница Северского района получила два новых рентгеновских цифровых аппарата. По нацпроекту на Кубани продолжают закупать медицинское оборудование, строить и капитально ремонтировать медучреждения, устанавливать ФАПы.